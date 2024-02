Dodicesima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori Over 35

Nella dodicesima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35, nel girone A, il Real Filadelfia continua imperterrita la marcia in testa alla classifica, ottenendo la decima vittoria a spese del malcapitato Borboruso nel Cuore ed infliggendo un sonoro sette ad uno alla squadra della frazione di Pedivigliano, con il solito Antonio Caruso in evidenza, a farla da mattatore ed autore di una tripletta, ben coadiuvato da Giuseppe Pellegrino, autore di una doppietta, con Mancari e Carchedi poi a far da contorno con le segnature, in una giornata, la prima di ritorno abbastanza positiva per la squadra vibonese.

Partita di grande sofferenza per il Boys Marinate sul comunale di Montepaone Lido, opposta ad una coriacea Alchimia Jonica, partita in bilico fino all’ultimo secondo, con la squadra di casa fermamente decisa ad equilibrare le sorti dell’incontro che la vedeva soccombente dal sesto minuto del secondo tempo con una rete di Renato Cozza, bella, spettacolare e di grande tempismo.

Comunque, auguri di una pronta guarigione a Francesco De Gaetano, portiere del Boys Marinate, che al quarantasettesimo del secondo tempo, in pieno recupero, in uno scontro in area a seguito di un’uscita volante, si procurava un taglio consistente all’arcata sopraccigliare che lo costringeva ad abbandonare il campo, sostituito degnamente tra i pali, dal veterano di mille battaglie, Michele Nusdeo. Continua la marcia inarrestabile dell’Ecosistem Lamezia Soccer, che al Gianni Renda di Sambiase, infligge una pesante sconfitta alla Vigor Old Boys di Sant’Onofrio, cinque a zero il risultato finale, in una partita già in salita per gli ospiti, fin dai primi minuti dell’incontro, con i vibonesi in formazione largamente rimaneggiata per le numerose assenze che subiscono le doppiette di Mario De Grazia e Paolo Carnovale, nonché una rete di Giovanni Cortese con un tiro dalla lunga distanza.

Ancora un’ennesima sconfitta in casa per l’Amami Mac 3, questa volta ad opera di una Casa dello Sport, che viola il comunale di Migliuso, conquistando la vittoria per cinque a zero, con Giuseppe Lucchino, in grande spolvero ed autore di ben quattro segnature e con il centrocampista di grande esperienza, Mimmo Doria a fare il resto delle marcature.

L’Amatori Soveria Mannelli conquista la vittoria in trasferta contro il Lamezia Golfo, in una partita tutto sommato equilibrata, anche nel risultato, almeno fino al ventesimo del secondo tempo, con occasioni da rete da parte di entrambe le formazioni in campo. Per la cronaca tre ad uno il risultato finale in favore della squadra della pre-sila catanzarese, che andava a segno con Mirabelli, Maida e Colosimo, mentre per la squadra di casa autore della rete era Ferdinando Palermo.

La Nuova Soverato Amatori del presidente Corapi vince in trasferta contro la Computer Assistance per due ad uno, con reti nel primo tempo del redivivo Pietro Fodero e Flavio Pultrone, mentre per la squadra lametina, in pieno recupero nel secondo tempo, accorcia le distanze Vincenzo Montilla.

Nel girone B, continua inarrestabile la marcia dell’Hammers del presidente Tonino Pironaci, che conquista l’ennesima vittoria, la decima consecutiva contro l’Invicta 2010, l’unica squadra che nel girone di andata era riuscita a vincere contro la corazzata di mister De Siena, con l’identico risultato, quattro a due. Lunedì sera invece Pironaci e compagni, hanno reso pan per focaccia agli avversari, con Sinopoli, Rocca e lo stesso Dennis Pironaci a far da mattatori nelle segnature, mentre per l’Invicta le reti che accorciavano le distanze erano ad opera di Iritano e Gregorace.

Il Catanzaro Lido surclassa la Stella Rossa con il risultato di cinque a due, con Danilo Stanizzi, autore di ben quattro segnature, ben coadiuvato da Opipari, autore di una rete di pregevole fattura, mentre per la squadra del bomber Nicola Morrone, autore di una doppietta, ancora una sconfitta, anche se ad opera di una big del girone B.

La Stella Maris esce sconfitta invece dallo scontro con l’Eagles 2020, due ad uno il risultato finale, decisiva ai fini dell’incontro la doppietta ad opera di Emanuele Nisticò, mentre il furetto Vincenzo Guerra accorcia le distanze per la squadra di mister Garcea. Il Monasterace Amatori viola il Soluri-Runci con una vittoria per due ad uno contro una distratta Under 101, con Ilario Papaleo che firma entrambe le segnature, conquistando la prima vittoria di questo campionato, mentre la rete per i locali ad era ad opera di Sane Papa.

ALCHIMIA JONICA – BOYS MARINATE 0 – 1

COMPUTER ASSISTANCE – NUOVA SOVERATO 1 – 2

AMAMI MAC 3 – CASA DELLO SPORT 0 – 5

ECOSISTEM LAMEZIA – VIGOR OLD BOYS 5 – 0

REAL FILADELFIA – BORBORUSO NEL CUORE 7 – 1

LAMEZIA GOLFO – AMATORI SOVERIA 1 – 3

CLASSIFICA GIRONE A

1) REAL FILADELFIA 32

2) BOYS MARINATE 30

3) ECOSISTEM LAMEZIA S. 28

4) NUOVA SOVERATO 27

5) VIGOR OLD BOYS 22

6) ALCHIMIA JONICA 17

7) CASA DELLO SPORT 16

8) AMATORI SOVERIA 13

9) COMPUTER ASSISTANCE (-1) 8

10) BORBORUSO NEL CUORE (-1) 6

11) LAMEZIA GOLFO 3

12) AMAMI MAC 3 1

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

ANTONIO CARUSO – REAL FILADELFIA 15 RETI (2 RIGORI)

NICOLA VALENTE – NUOVA SOVERATO 9 RETI (2 RIGORI)

DE GRAZIA MARIO – ECOSISTEM 9 RETI

MARCO LO GIACCO – BOYS MARINATE 8 RETI

NESCI VINCENZO – BOYS MARINATE 8 RETI (1 RIGORE)

PITINGOLO GIUSEPPE – ALCHIMIA J. 7 RETI (1 RIGORE)

FORTUNATO VILLELLA – ECOSISTEM 6 RETI

STATISTICHE GIRONE A

– MIGLIORE DIFESA BOYS MARINATE CON SOLO 6 RETI SUBITE

– MIGLIORE ATTACCO BOYS MARINATE E REAL FILADELFIA CON 38 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE ATTACCO AMAMI MAC 3 CON SOLO 8 RETI ALL’ATTIVO

– PEGGIORE DIFESA AMAMI MAC 3 CON 44 RETI SUBITE

– MIGLIORE DIFFERENZA RETI REAL FILADELFIA CON +30

– PEGGIORE DIFFERENZA RETI AMAMI MAC 3 CON -36

RISULTATI GIRONE B

INVICTA 2010 – HAMMERS 2 – 4

UNDER 101 – MONASTERACE 1 – 2

CATANZARO LIDO – STELLA ROSSA 5 – 2

EAGLES 2020 – STELLA MARIS 2 – 1

Riposava: ANTICO FORNO

Ritirato: ATLETICO SERSALE

CLASSIFICA GIRONE B

1) HAMMERS 30

2) CATANZARO LIDO 19 (CON 2 PARTITE IN MENO)

3) STELLA MARIS 18 (CON 1 PARTITA IN MENO)

4) INVICTA 2010 16 (CON 2 PARTITE IN MENO)

5) UNDER 101 11 (CON 1 PARTITA IN MENO)

6) EAGLES 2020 11 (CON 1 PARTITE IN MENO)

7) STELLA ROSSA 8 (CON 1 PARTITA IN MENO)

8) MONASTERACE 5 (CON 2 PARTITE IN MENO)

9) ANTICO FORNO 4 (CON 4 PARTITE IN MENO)

ATLETICO SERSALE ritirato

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B

PIRONACI DENIS- HAMMERS 13 RETI (1 RIGORE)

STANIZZI DANILO – CATANZARO LIDO 11 RETI

SINOPOLI ALESSANDRO – HAMMERS 10 RETI

BRUNO VINCENZO – STELLA MARIS 10 RETI

CATALDO DENNYS – INVICTA 2010 9 RETI

GIULIANO SIMONE – HAMMERS 8 RETI

PAPALEO ILARIO – MONASTERACE 8 RETI (1 RIGORE)

STATISTICHE GIRONE B

– MIGLIORE DIFESA CATANZARO LIDO CON 18 RETI SUBITE

– MIGLIORE ATTACCO HAMMERS CON 50 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE ATTACCO ANTICO FORNO CON 15 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE DIFESA STELLA ROSSA CON 39 RETI SUBITE

– MIGLIORE DIFFERENZA RETI HAMMERS CON +29

– PEGGIORE DIFFERENZA RETI ANTICO FORNO CON -20