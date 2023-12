Domenica 10 Dicembre a Badolato Marina il secondo percorso enogastronomico e culturale identitario “Catoja e Cocipana”

La manifestazione, co-promossa dal Comune di Badolato e dalla Pro Loco Badolato APS/UNPLI Calabria assieme ad altre realtà del territorio, segue quella dello scorso 19 Novembre ed è organizzata nel contesto del piano regionale delle iniziative di promozione turistica sostenibile 2023 (L.R. 13/1985 – PAC – FUNT) della Regione Calabria – Dipartimento Turismo/Calabria Straordinaria.

Domenica 10 Dicembre a Badolato Marina (con le collaborazioni di istituzioni e associazioni locali, cittadini e commercianti ed altre importanti organizzazioni del territorio) si svolgerà il secondo percorso enogastronomico e culturale identitario “Catoja e Cocipana”. Il primo si era svolto nell’antico borgo con un’iniziativa che aveva visto protagonista la presentazione del libro “Maramenti – Viaggio tra i ricordi della cucina tipica calabrese” di Barbara Froio, con un interessante dibattito sul “Cibo della Memoria” e sul tema “Mediterraneo da vivere e gustare”.

La serata si era chiusa con un itinerario storico-culturale ed enogastronomico alla scoperta del centro storico e con una degustazione finale di prodotti tipici presso un caratteristico “catojo”. Il secondo percorso, invece, inteso come una piccola vera “Festa di Comunità” si articolerà tra alcuni rioni storici della frazione Marina – in cui sono presenti ed ancora attivi forni a legna pubblici, detti appunto “cocipana” (simboli assieme ai “catoja” della cultura popolare contadina del luogo) – ufficialmente nata nel Marzo del 1952 a seguito della consegna dei primi alloggi popolari ai cittadini badolatesi dopo il terremoto del 1947 e l’alluvione del 1951.

Ricordiamo che le due manifestazioni, co-promosse dal Comune di Badolato e dalla Pro Loco Badolato APS/UNPLI Calabria, sono organizzate nel contesto del piano regionale di iniziative di promozione turistica sostenibile 2023 (L.R. 13/1985 – PAC – FUNT) della Regione Calabria / Dipartimento Turismo – Calabria Straordinaria. Entrambe le manifestazioni rientrano in un programma strategico più ampio di promozione turistico-culturale e di internazionalizzazione denominato “Badolato nel Mondo – Il Mondo a Badolato” in vista del 2024 “Anno del Turismo delle Radici” (così formalmente deciso dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e dal Ministero del Turismo). Un lungo ed intenso percorso strategico di eventi ed attività promozionali, con un passaggio importante Domenica 10 Dicembre grazie all’evento che si articolerà – con tre sessioni specifiche, tra mattina pomeriggio e sera – in quel di Badolato Marina col seguente programma:

>>> ANTEPRIMA – ORE 10:00, DELEGAZIONE COMUNALE

Presentazione ufficiale del disciplinare di produzione del dolce tipico “Mastazzòlu ‘e vinucottu” (dal progetto “Terre di Calabria” del G.A.L. Serre Calabresi) per il riconoscimento P.A.T. e De.Co. con esperti del settore, amministratori comunali, associazioni e produttori locali. La conferenza, caratterizzata anche da una degustazione guidata del suddetto dolce tipico, vedrà intervenire: Giuseppe Nicola Parretta, Sindaco del Comune di Badolato; Carolina Scicchitano, Responsabile del P.A.L. del GAL “Serre Calabresi”; Filippo Capellupo, Presidente UNPLI Calabria; Domenico Origlia, Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi; Pasquale Rudi, Docente ed esperto di enogastronomia; Produttori ed Associazioni locali.

>>> ORE 15:00 – “COCIPANA” DI VIA GARIBALDI / RIONE MERCATO-SIBERIA

Workshop del pane casareccio e della pitta badolatese per famiglie e bambini/e, con le donne del rione e con una merenda genuina finale;

A seguire: Spettacolo di artisti di strada per famiglie e bambini/e con ventriloquo, bolle di sapone giganti, sputa fuoco ed animazione

>>> ORE 17:00/19:00 – PIAZZA PISANI / RIONE MAIOLINA

Piazza del Teatro di strada “Un giorno all’improvviso” a cura di Nastro di Mobius, Armonie d’Arte e L’Altro Teatro con spettacoli interessanti per tutte le età: Il racconto di Natale di Zampalesta; Confine Incerto – Dietro il Sud; Meridiano16 – Semper Fidelis

Animazione musicale etno-folk itinerante tra i rioni by BANDA PILUSA

>>> ORE 19:00/21:00 – PIAZZA TROPEANO

Show-cooking e dimostrazione culinaria a cura dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi e commercianti locali con degustazione di prodotti tipici locali (salato e dolce)