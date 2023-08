Domenica 20 Agosto a Spadola la presentazione del libro di Mimmo Gangemi “L’atomo inquieto”

Domenica 20 agosto, alle 18, presso il piazzale Colle Chiesa Santa Maria Sopra Minerva, a Spadola, ci sarà la presentazione del libro di Mimmo Gangemi ‘L’atomo inquieto’.

L’ingegnere Mimmo Gangemi, commentatore/editorialista per La Stampa, è autore di diversi romanzi, tra cui “Il giudice meschino”, libro dal quale è stata tratta la serie tv interpretata da Luca Zingaretti. Il romanzo “La signora di Ellis Island” ha ricevuto importanti riconoscimenti.

“Uno straccione misterioso che abita in una baracca. Un incidente. Una notte tra la vita e la morte in cui riemerge il mistero di un passato inimmaginabile. Perché quell’uomo si è trovato, per decenni, al centro della storia. È stato un professore di fisica noto e reputato a Roma, ma scomparso in un giorno di primavera del 1938, presunto suicida. È stato uno scienziato al servizio di Hitler, in corsa contro il tempo per costruire l’arma definitiva, la bomba capace di vincere la guerra. E’ Ettore Majorana, perché di lui si tratta, in quell’unica notte rende in prima persona la sua confessione: una vicenda di guerre e di intrighi, di amore e di pericolo, attraverso cui il filo rosso della scienza e del progresso corre tingendosi, a tratti, di sangue. “

Mimmo Gangemi riporta in vita una delle figure più interessanti ed enigmatiche del Novecento distillando dagli scarsi indizi e dalle molte congetture sulla sua scomparsa una sontuosa e avvincente narrazione. E ci restituisce un Majorana insieme fedele alla realtà storica e pienamente contemporaneo, nella tensione estrema tra scienza e morale che percorre la sua vita e nel dilemma tra dovere e libertà che segna anche il nostro tempo.

All’evento parteciperanno; l’autore Mimmo Gangemi, il Sindaco Cosimo Damiano Piromalli, lo storico, scrittore, poeta e divulgatore scientifico Dott. Domenicantonio Bruno Tassone, il Prof. Giuseppe Pisano esperto di storia locale e conoscitore della Calabria, il Dott. Filippo Curtosi poeta, scrittore regista e giornalista. Modera la giornalista Patrizia Canino.