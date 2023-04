Domenica 23 Aprile il derby tra il Nuovo Basket Soverato e la SMAF di Catanzaro

L’ultima giornata della fase a gironi della Serie D Regionale propone il derby tra il rimaneggiato NBS Soverato e la SMAF di Catanzaro.

Partita importante soprattutto per i catanzaresi obbligati alla vittoria per accedere ai playoff mentre Soverato è qualificato già da tempo. Partita sicuramente interessante; la SMAF vuole la vittoria ma l’NBS, pur con molte assenze e con tanti under in campo, di sicuro non renderà la vita facile agli ospiti.

Appuntamento per questo suggestivo derby alle ore 18,45 di domenica 23 aprile al Palascoppa di Soverato.