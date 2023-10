Domenica 29 Ottobre scopertura della targa commemorativa con foto storiche della banda musicale “Giuseppe Cimino” di Cropani 

La cerimonia pubblica per la scopertura del pannello commemorativo “Scuola di Musica Giuseppe Cimino”, con immagini storiche, si terrà Domenica 29 Ottobre 2023, in Piazza Casolini, a Cropani Superiore, alle ore 18. L’iniziativa è organizzata dalla ProLoco di Cropani: il programma prevede la

-scopertura e la benedizione della targa da parte del parroco padre Francesco Critelli, seguono il

-saluto del sindaco, Raffaele Mercurio, e gli interventi di Angelo Grano presidente della ProLoco, Filippo Capellupo presidente regionale dell’Unione Nazionale delle ProLoco d’Italia e di

Luigi Cimino direttore della Banda musicsle “Giuseppe Cimino Città di Cropani”; moderatore il giornalista Luigi Stanizzi. A chiusura dell’evento, la banda musicale omaggerà i presenti con un concerto. La cittadinanza è affettuosamente invitata a partecipare.

Sulla targa sono riprodotte le immagini dello storico maestro Antonio Spagnuolo, oltre a quelle di Peppino, Luigi e Nicolò Francesco (detto Amedeo) Cimino e di tanti altri musicisti che hanno fatto la storia della musica, e non solo a Cropani dove rimane una traccia profonda, indelebile, anche in campo sociale e culturale.

L’apposizione di questo pannello di grandi dimensioni nel cuore del paese, in pieno centro storico, a due passi dall’Insigne Collegiata dell’Assunta, contribuisce a ravvivare l’interesse per la musica e a spronare vecchie e nuove generazioni.

È bene precisare che la banda musicale non ha fini di lucro e che chi partecipa alle lezioni, a qualunque età, non deve pagare nulla. “Nessun allievo – precisa l’attuale direttore della banda musicale maestro Luigi Cimino – ha mai pagato per imparare uno strumento musicale, e in tanti anni ne abbiamo avuti centinaia, alcuni dei quali hanno proseguito in Conservatorio, sono diventati a loro volta maestri, si sono inseriti nella scuola, in gruppi musicali, eccetera. Insomma, grandi soddisfazioni e anche opportunità di lavoro”.