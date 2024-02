Domenica 3 marzo Unica Basket Academy Catanzaro – Olimpia Comiso si giocherà al Pala Scoppa di Soverato

Il big match della giornata di C Unica Basket Academy Catanzaro – Olimpia Comiso si giocherà domenica 3 marzo al Pala Scoppa di Soverato alle ore 21.

La Basket Academy ancora una volta ringrazia l’Amministrazione comunale di Soverato e tutte le società sportive operanti nel Pala Scoppa per la cortese e fattiva collaborazione.

Parimenti, la società ed i giocatori rinnovano l’appello ai tifosi ed agli appassionati di basket a partecipare e sostenere i giallorossi del basket in questa sfida per mantenere il primato in classifica e proseguire, così, nel percorso virtuoso verso la promozione in B.