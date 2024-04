Domenica 7 Aprile “Avventura a Catanzaro Lido – Le dune di Giovino e la Torre”

DOMENICA 7 APRILE DALLE 9 00 – AVVENTURA A CATANZARO LIDO

CATANZARO LIDO chiama e SOVERATOINCAMMINO FITWALKING & Outdoor Experience risponde.

Nasce così

UN’ AVVENTURA A CATANZARO LIDO

Una manifestazione di amicizia verso gli amici di Lido che ci hanno invitato a organizzare una manifestazione nella loro città, una manifestazione per conoscere le bellezze della Marina di Catanzaro e soprattutto una manifestazione di amore verso la natura e la storia che ci circonda.

Non ci siamo accontentati di fare la solita camminata ma abbiamo deciso di farne due!

Un esperienza mista di fitwalking e trekking che ci vedrà passare da un oasi naturalistica da proteggere e tutelare, ad una pineta davanti al mare per finire ad una torre ( o castello) solitaria e misteriosa che suscita emozioni solo a vederla da lontano e con una storia tutta da raccontare.

Ci accompagneranno l’associazione Le Dune che ci farà meglio conoscere l’oasi naturalistica e l’ecosistema delle dune di Giovino.

Un escursione tra cielo, terra e mare!

Una Catanzaro Lido così non l’ avete mai vista.

Aperta a tutti e tutti invitati

Il Raduno sarà sul Lungomare di Catanzaro Lido ( terrazza Saliceti) nelle vicinanze del porto alle ore 9,15 , mentre da Soverato si partirà alle ore 8,30 con le autovetture dal Piazzale della ragioneria in Via Amirante. Scarpe da trekking per la seconda parte dell’escursione.