Dramma in Calabria, bimbo di 4 anni muore in ospedale

“Notizie del genere non dovrebbero mai essere date. Oggi la nostra comunità è in lutto, oggi ogni dasaese piange la perdita di una creatura che troppo presto il signore ha deciso di portare con sé”. E’ quanto scrive su Facebook il sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio, annunciando la morte di un bambino avvenuta nella cittadina in provincia di Vibo Valentia.

“Accettare la prematura dipartita di un bambino di 4 anni – aggiunge il primo cittadino – è impossibile, consolare la famiglia è infattibile. Auguriamo solo a te piccolo Giuseppe di riposare in pace e speriamo tu possa dare conforto, con il tempo, ai tuoi familiari e a tutti noi che stai certo non ti dimenticheremo mai!”

Il piccolo – secondo quanto appreso – era giunto al Pronto soccorso nella serata di ieri a causa di una febbre molto alta. Poco dopo il decesso.