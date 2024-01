Due vigili urbani aggrediti a Catanzaro mentre fanno una multa

Due vigili urbani stavano verbalizzando una multa per divieto di sosta quando sono stati aggrediti: è successo nel tardo pomeriggio di ieri a Catanzaro, in via Marincola Pistoia, a seguito di una segnalazione da parte della proprietaria di un esercizio commerciale.

Il parcheggio coatto infatti, ostruiva l’accesso al negozio, pertanto la Polizia Municipale è intervenuta. Al momento della multa, la proprietaria dell’auto, seguita dal coniuge, si è scagliata contro gli agenti aggredendoli fisicamente e verbalmente. I due hanno riportato escoriazioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Sulla vicenda è intervenuto il Comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Ruocco: “Simili episodi non possono essere più tollerabili, l’aggressore é stato segnalato all’Autorità giudiziaria e questa sarà la linea dura che intendiamo seguire anche in futuro contro chi non rispetta la nostra divisa”.

“Tutti i cittadini devono comprendere che il Corpo di Polizia locale rappresenta un irrinunciabile presidio di legalità e che é necessario, perciò, rispettarne il ruolo e le funzioni. Per quanto mi riguarda, mi opererò sempre a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli agenti”.