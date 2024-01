Durante controllo lancia una borsa piena di droga dalla finestra, 30enne arrestato

La Questura di Catanzaro ha arrestato un trentenne catanzarese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel corso di servizi di controllo delle persone sottoposte a misure restrittive, effettuati ieri sera nei quartieri a sud della città da due pattuglie della Squadra Volante.

Il giovane, già sottoposto a sorveglianza speciale di Polizia di Stato, all’atto del controllo lanciava da una finestra della propria abitazione una borsa in plastica rigida, recuperata dai poliziotti che, appostati sul retro della casa, hanno assistito alla scena.

Da subito è apparso evidente che la borsa contenesse, suddivise in vari involucri, sostanze stupefacenti. Le analisi eseguite con Narcotest, a cura del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, hanno confermato la natura degli stupefacenti: 172,87 grammi di cocaina, 905,37 grammi di eroina e 17,07 di hashish. Nell’appartamento, inoltre, è stata rinvenuta la somma di 2.615 euro, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro rinvenuto sono stati sequestrati.

L’arrestato, su disposizione del P.M., aveva precedenti di polizia in materia di stupefacenti, ed è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa di determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento pende in fase di indagine preliminare.