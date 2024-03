È morto Claudio Tobia, ex allenatore del Catanzaro

E’ morto Claudio Tobia, ex allenatore giallorosso. Con il Catanzaro ottenne il salto in Serie nella stagione 1986-87. Tobia aveva 80 anni.

Nato a Pescara nel 1943, è morto a Terni. Lunghissima la carriera di Tobia, con oltre 300 panchine e una brevissima parentesi anche in Serie A, all’Avellino.

Il cordoglio del Catanzaro

“L’US Catanzaro esprime profondo cordoglio per la morte di Claudio Tobia, tecnico che portò le Aquile in serie B nella stagione 1986/87. La società, con in testa il presidente Floriano Noto, si unisce al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui”, così in una nota il club giallorosso.