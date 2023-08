È morto improvvisamente Giuseppe Profiti, direttore generale di Azienda Zero: aveva 62 anni

Si è spento improvvisamente Giuseppe Profiti, direttore generale di Azienda Zero, manager fortemente voluto da Roberto Occhiuto a capo della nuova azienda unica come commissario straordinario. E’ stato colto da infarto mentre si trovava in Puglia.

Profiti aveva 62 anni, originario di Catanzaro, titolare di una cattedra di Diritto amministrativo e Contabilità degli enti pubblici all’Università di Genova.

A maggio dello scorso anno, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti lo aveva convinto a tornare a Genova con il compito di rimettere ordine alla sanità regionale, e Profiti si è messo in evidenza come coordinatore della Struttura di missione lavorando sull’abbattimento delle liste di attesa e sui nuovi ospedali liguri.

Aveva gestito il Pnrr delle Asl, grazie ai rapporti vantati con i ministeri dell’Economia e della Salute. E proprio da quest’ultimo ministero e dall’istituto superiore di sanità sarebbe arrivato il suggerimento ad Occhiuto di ingaggiare il manager diventato commissario straordinario di Azienda Zero.