Educamp, il Camp del CONI apre a Soverato

Gli Educamp CONI sono centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni che, nel periodo estivo, hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età.

Essi rappresentano un’occasione unica nella quale i partecipanti hanno l’opportunità di conoscere e praticare tante discipline sportive avendo così la possibilità di orientarsi e avviarsi allo sport.

Il tutto giocando e divertendosi!

I giovani sono seguiti dagli Educatori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF e/o con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline proposte in ogni singolo camp.

Educamp CONI è anche mangiare sano; grazie alla collaborazione con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e la Federazione Medico Sportiva Italiana i partecipanti scopriranno le semplici regole per una corretta alimentazione.

Il camp, organizzato da Joy Volley e Non Solo Mare si svolge presso la sede della Lega Navale Italiana Sezione di Soverato e si prefigge l’obiettivo di fornire un servizio sportivo, educativo, formativo e ludico ricreativo. Il nostro Educamp si propone di essere un luogo capace di rispondere alle esigenze delle famiglie dove tutti i bambini, nessun escluso, possano sentirsi a loro agio svolgendo attività sportiva all’aria aperta intervallata da attività ricreative.

La struttura si trova in Piazza Nettuno, nel Comune di Soverato, immersa nel verde della villa comunale. L’attività esterna verrà svolta in spiaggia e nel verde della villa comunale mentre l’attività ludico/ricreativa e il pranzo verranno svolte presso la struttura della Lega Navale che dispone di ampi spazi aperti, e di locali al chiuso.