Elude i domiciliari e continua a spacciare, arrestato

Procedono senza sosta i servizi della Polizia di Stato di contrasto alla criminalità sul territorio, in città e in provincia, soprattutto tesi al contrasto al traffico di sostanza stupefacente nelle aree più degradate e maggiormente colpite da tali criticità.

I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, hanno concentrato gli sforzi in operativi in alcuni comuni nell’entroterra della provincia vibonese, in un’area dove si sospettava fosse frequente lo svolgimento di attività di spaccio.

Nel corso delle serrate operazioni di controllo, gli agenti hanno controllato l’autovettura di un persona sospetta, e infatti non appena identificato risultava essere sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali con l’obbligo di dimora notturno.

Riscontrata la violazione dell’obbligo di permanenza domiciliare è stato sottoposto ad una meticolosa perquisizione personale e domiciliare, all’esito della quale venivano rinvenuti circa 15 grammi di marijuana, suddivisi in diverse dosi, pronte per la vendita al minuto, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

All’esito delle indagini l’uomo veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per le molteplici violazioni emerse nel corso del controllo.