Entra in funzione a Squillace Lido un parco acquatico

Per animare l’estate a Squillace lido entra in funzione un parco acquatico. Si tratta del Blue Park che consta di tanti giochi gonfiabili e colorati posti in acqua che faranno certamente la gioia dei più piccini e non solo.

Inoltre una graziosa casetta in legno con le imposte blu da qualche tempo è stata installata alla fine del lungomare Ulisse,e sarà il punto di riferimento dei membri dell’ associazione dove poter noleggiare anche canoe a 10 euro l’ora e pedalò a 15 euro.

Tutto pronto, dunque per dare il via alla stagione estiva targata 2023 a Squillace.Tutti gli stabilimenti balneari,dopo i necessari lavori di manutenzione, hanno già allestito le spiagge con gli ombrelloni e le sdraio per accogliere i vacanzieri.

Squillace nel 2018 ha ottenuto la bandiera verde, grazie all’ impegno dell’ assessore alla Promozione turistica, Franco Caccia, confermata anche per il 2023 per le sue ampie spiagge attrezzate con bagnini, servizi e giochi a misura di famiglie e bambini.

E anche il borgo antico di Squillace, ricco di storia (patria di Cassiodoro e non solo,) con le tradizionali botteghe dei ceramisti, il castello normanno detto dei Borgia, le sue tante chiese e gli eccellenti ristoranti dove si possono gustare pietanze per tutti i gusti,costituisce certamente un polo di attrazione turistica.

Una tappa obbligata per tutti i vacanzieri che vogliono coniugare svago e cultura.

Amalia Feroleto