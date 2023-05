Ernesto Alecci su avvio nuovo corso Alta Formazione del CADMO di Soverato

“Ho partecipato con molto piacere all’avvio del corso di “User Experience Specialist & Process Architect” presso la sede dell’Istituto Tecnico Superiore – Academy CADMO, a Soverato Superiore. Ho potuto assistere all’incontro preliminare tra i rappresentanti dell’azienda Synapsis del Gruppo Maggioli e i 25 studenti provenienti da tutte le province della Calabria, selezionati tra le centinaia di candidature pervenute”.

“Maggioli, con 70 sedi e più di 140.000 clienti in tutto il mondo, rappresenta un colosso dell’innovazione e grazie ad una partnership con l’Istituto Cadmo, i suoi esperti parteciperanno attivamente ai corsi, sia con lezioni teoriche che con sessioni pratiche in azienda”.

“Ma c’è molto di più! Maggioli, infatti, è alla ricerca continua di figure specializzate da inserire nel proprio organico e, così come dichiarato oggi, gran parte degli studenti dell’Istituto CADMO, alla fine della formazione, verrà assunta dalla multinazionale e avrà la possibilità anche di rimanere a lavorare in Calabria. In un momento di crisi generalizzata in cui decine di migliaia di calabresi ogni anno devono trasferirsi per inseguire un posto di lavoro, tutto ciò rappresenta un piccolo miracolo: in un piccolo borgo della costa ionica alcuni giovani intraprendenti e volenterosi potranno realizzare il loro sogno”.

“La nascita dell’Istituto Tecnico Superiore – Academy CADMO è un progetto che ho curato con grande passione, prima da Sindaco di Soverato e poi da Consigliere Regionale. Oggi posso affermare che si tratta di una scommessa vinta, grazie al coraggio e alla visione di tante persone che, insieme a me, ci hanno messo la testa e il cuore: Pasqualino Serra, Presidente della Fondazione CADMO, Domenico Servello, ex Dirigente dell’ITT Malafarina di Soverato, il Sindaco Daniele Vacca e tutta l’attuale amministrazione comunale che ha deciso di investire ancora sull’Istituto con la ristrutturazione dei locali e l’ampliamento, ove possibile, del numero dei partecipanti. E poi la BCC di Montepaone, il Centro per l’Impiego e tutte le aziende che hanno sottoscritto, come Maggioli, una partnership con l’Istituto”.

“Soverato oggi rappresenta un modello virtuoso di collaborazione fra politica, attori istituzionali e imprenditoria privata. Mi auguro che possa essere replicato anche in altri territori della nostra regione e del Sud Italia, con l’obiettivo di offrire un futuro certo a tanti giovani e rivitalizzare i borghi attraverso un serio investimento in cultura e formazione professionale”.

“Mi ha riempito di orgoglio vedere l’emozione e l’entusiasmo nei volti di quei ragazzi che hanno dimostrato tanta voglia di fare e di mettersi in gioco. Questa è la più grande gratificazione per chi fa politica in territori difficili come la Calabria e cerca di farla in modo propositivo e innovativo. Non una politica che dà posti di lavoro, ma una politica che crea posti di lavoro, e che premia le competenze e la meritocrazia”. Lo comunica in una nota il consigliere regionale, Ernesto Alecci.