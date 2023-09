Errore di etichettatura, richiamato estratto di frutta e verdura dai supermercati Carrefour e Coop

La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie.

Per questo i supermercati Carrefour e Coop, hanno diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi da parte del produttore di un lotto di estratto mela, spinaci e sedano “Frutta da Bere Orsero” perché è stata applicata erroneamente l’etichetta dell’estratto all’arancia al posto di quello mela, spinaci e sedano, che quindi è priva della lista degli ingredienti e, di conseguenza l’indicazione degli allergeni tra cui il sedano.

Il prodotto in questione è venduto in bottigliette da 250 ml con il numero di lotto L35242 e il termine minimo di conservazione del 14/10/2023. L’estratto richiamato è commercializzato dall’azienda Fruttital Srl del Gruppo Orsero, di via Vezza d’Oglio 7, a Milano.

Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda alle persone allergiche al sedano di non consumare l’estratto etichettato come ‘arancia’ con il numero di lotto indicato e restituirla al punto vendita d’acquisto.

Il consumo del prodotto non comporta rischi per le persone che non sono allergiche al sedano. Coop specifica nela nota di richiama pubblicata su internet che il provvedimento interessa solo alcuni punti vendita di Piemonte, Lombardia e Liguria, mentre l’azienda precisa che il richiamo riguarda esclusivamente le bottiglie con l’etichetta dell’estratto di arancia con il numero di lotto.