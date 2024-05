Tempo di esami accademici per la scuola di Ballo del Teatro Politeama di Catanzaro. La Commissione è stata presieduta dal maestro, nonché Direttore artistico della scuola Artedanza, Giovanni Calabrò, affiancato da altri importanti nomi, di elevato spessore professionale, appartenenti al mondo della danza.

A giudicare i giovani ballerini, al termine dell’anno di attività, sono stati Claudia Zaccari, già prima ballerina dell’Opera di Roma, oggi insegnante d’eccezione, presente come giudice nei concorsi di danza più importanti al mondo; Raffaele Paganini, primo ballerino dell’Opera di Roma, sempre protagonista in balletti di repertorio classico, moderno, musical e famoso coreografo di fama mondiale; Gerardo Porcelluzzi, primo ballerino in moltissime produzioni, per il balletto classico di repertorio e contemporaneo, oggi docente presso la Scuola di Ballo del teatro alla Scala di Milano.

Agli esami hanno partecipato le classi di allievi suddivise in pre-danza professionale 8-10 anni, professionale età 11-13 anni e professionale età 14-17 anni. Gli esami accademici, il cui esito sarà reso noto nei prossimi giorni, consentiranno il passaggio dei bambini e ragazzi alla classe successiva, in continuità con il percorso di studi programmato con l’istituzione della scuola di ballo del Teatro Politeama. Un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e condivisa con il direttore generale della Fondazione Politeama, Aldo Costa.

Opportunità, questa, che ha fin dall’inizio riscosso grande successo, grazie al contributo di Artedanza e del suo direttore Giovanni Calabrò, nel far sì che il Teatro Politeama possa formare i ballerini professionisti del futuro e sostenerli nel sogno di trasformare la propria passione in un concreto impegno lavorativo.