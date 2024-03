Esce oggi “Bluniverso”, il nuovo singolo della cantante calabrese Azzurra

Esce il 12 Marzo, su tutte le piattaforme digitali, Bluniverso, il singolo di Azzurra, cantante 21enne di Belvedere Marittimo (Cs). La musica è il leitmotiv delle sue giornate e della sua vita. Inizia a studiare canto circa 8 anni fa. Nel 2021 prende parte ai casting di Amici, e alla semifinale del premio Eleonora Lavore, al caffè letterario di Roma.

Esperienze che porta nel suo bagaglio di artista e che le hanno permesso di ascoltare e conoscere tanti musicisti emergenti ma soprattutto di farle trovare la propria identità musicale. Il palco è la sua casa e ama l’adrenalina che si prova quando si canta.

Bluniverso parla di un amore finito ed infinito, come l’universo che ci osserva. Scritta ad ottobre del 2022, in un periodo interessante della sua vita sotto tanti punti di vista, è stata il motivo fondamentale per ritornare alla scrittura dopo un periodo povero di stimoli.

Il messaggio contenuto in questa canzone è quello di ripensare che l’amore, in tutte le sue forme, non è mai sbagliato. Anche quando finisce e fa soffrire. La solitudine e il dolore che, spesso, causa ci aiutano a capire cosa realmente vogliamo e cerchiamo: così da trasformare questa esperienza in qualcosa di positivo per noi stessi.

Il brano è stato registrato presso le Officine 33 Giri di Cosenza. L’arrangiamento, l’esecuzione strumentale e la produzione artistica sono di Joe Santelli. Gli arrangiamenti, di chiara matrice elettronica, esaltano le emozioni delle parole cantate ma non mancano alla composizione strumenti acustici che impreziosiscono il brano e ben si coniugano all’idea che Bluniverso vuole comunicare.