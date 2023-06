Esperienza Erasmus KA121 a Hämeenlinna per l’I.I.S. “Guarasci-Calabretta” di Soverato

Un viaggio di apprendimento alla scoperta della cultura e dell’istruzione in Finlandia. L’opportunità di partecipare al programma di mobilità Erasmus KA121 in Finlandia ha rappresentato per dieci studenti dell’I.I.S. “Guarasci-Calabretta” di Soverato un’esperienza unica grazie alle molteplici attività educative interdisciplinari svolte presso la scuola Nummen Yhtenäiskoulu di Hämeenlinna dal 21 maggio al 4 giugno.

Il principale obiettivo di queste attività, pianificate nel dettaglio dalla referente Erasmus d’Istituto Connie Castanò insieme al collega finlandese Antti Rinne, era quello di fornire agli studenti italiani un’occasione di arricchimento culturale e di sviluppo personale attraverso la condivisione del proprio bagaglio di conoscenze e l’apprendimento di nuovi approcci educativi.

Gli studenti hanno frequentato le lezioni in modo interattivo e coinvolgente, partecipando inoltre ad escursioni e lavori di gruppo. Le lezioni CLIL (Content and Language Integrated Learning) hanno fornito l’opportunità di studiare materie come matematica, geologia, educazione civica e arte in lingua inglese.

Questo approccio multidisciplinare ha permesso loro di sviluppare una comprensione dei concetti scientifici e sociali, e migliorare allo stesso tempo le loro competenze linguistiche in un contesto autentico.

Una maggiore consapevolezza ambientale e un approccio attivo e sano alla vita sono stati resi possibili grazie allo studio della biologia e all’attività fisica all’aperto. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare la natura finlandese attraverso passeggiate nei boschi e l’osservazione dell’ecosistema locale.

Durante il loro soggiorno a Hämeenlinna, gli studenti hanno visitato diversi siti culturali e naturali: hanno esplorato il castello di Hämeenlinna, una meraviglia storica che nel Medioevo segnava il confine tra Svezia e Russia; hanno passeggiato per i sentieri del bosco Aulanko, un parco naturale di straordinaria bellezza, esplorando sentieri, laghi e paesaggi mozzafiato; con la docente di arte, hanno percorso il centro storico di Hämeenlinna, città natia del musicista nazionale Jean Sibelius, per scoprirne monumenti artistici e culturali; hanno visitato Helsinki, la capitale finlandese, immergendosi nella sua vibrante vita cittadina e Tampere, una città sospesa tra modernità e natura.

La Finlandia è spesso considerata uno dei Paesi con la migliore qualità della vita al mondo e Annarita di 2E è rimasta colpita dal senso civico visibile ovunque. Diana di 2AFM è stata impressionata dal sistema scolastico incentrato sull’apprendimento pratico e l’innovazione che mette l’accento sull’esperienza e l’autonomia degli studenti. Sara di 2A ha apprezzato i paesaggi spettacolari e la bellezza incontaminata della natura.

Antonio di 3E ha apprezzato l’impegno verso la sostenibilità ambientale e la ricerca di equilibrio tra la costruzione degli edifici e la natura circostante. Raffaele di 3B, Alice di 2B e Giulia di 2A sono rimasti tutti colpiti dalla grande indipendenza dei bambini finlandesi che si muovono per la città e la scuola con grande libertà e in tutta sicurezza.

Gli studenti desiderano ringraziare il Dirigente Vincenzo Gallelli per aver promosso e sostenuto attivamente questa preziosa esperienza di apprendimento europeo. L’Erasmus a Hämeenlinna è stato un viaggio educativo di grande valore rappresentando un ricordo prezioso nella loro formazione e nel loro percorso di vita.