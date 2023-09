Esplode una bombola di gas, grave una ragazza di 19 anni

Una ragazza di 19 anni, di origini polacche, è in gravissime condizioni dopo l’esplosione di una bombola di gas avvenuta a Rende, centro alle porte di Cosenza.

Da quanto si è appreso, per la giovane si è reso necessario il trasferimento al Centro grandi ustionati di Bari.

Da una prima ricostruzione della vicenda, la bombola è esplosa nel pomeriggio del 13 settembre in una mansarda al quinto piano di una palazzina in via Verdi.

Immediati i soccorsi. Sulla vicenda la Procura di Cosenza ha aperto un’inchiesta.