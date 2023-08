Estate a Squillace, spazio alle mostre d’arte

Il ricco cartellone estivo propone esposizioni ed eventi a casa di Cassiodoro e al Castello

Le iniziative, dal titolo “Arte, cultura e creatività diffusa, dalla casa di Cassiodoro alla comunità” inseriti nel cartellone realizzato dall’amministrazione comunale di Squillace, Assessorato Programmazione e Turismo, sono arrivate alla quarta giornata.

L’associazione Jonathan di Catanzaro, ente da diversi anni partner del comune di Squillace per questa tipologia di manifestazioni, nei giorni scorsi ha realizzato, dalle sale del Castello normanno di Squillace, una diretta del salotto di Norma, seguito programma radiofonico trasmesso da radio Ciak di Catanzaro.

La diretta è servita a illustrare i contenuti delle mostra aperta presso la casa di Cassiodoro nonché per dare il giusto risalto alla mostra fotografica allestita presso il museo del Castello , bene gestito dall’associazione “I Giardini di Hera”.

La Mostra fotografica è inserita in un più vasto progetto artistico-culturale ed esperienziale gestito dall’associazione Jonathan, che prevede appunto una Mostra diffusa all’interno di alcuni esercizi commerciali presenti nel territorio del comune di Squillace e una Mostra collettiva nella Casa di Cassiodoro, che si ripropone per il quarto anno consecutivo.

Durante la diretta con Norma Aleni Caroleo, si è parlato di Passione per l’arte, la fotografia, la scrittura, la poesia Le persone presenti hanno potuto apprezzare le fotografie esposte di Alessandro Testa, Venturino Tortorella, Maristella Trapasso e Roberto Zavaglia, nonché le interviste che la scrittrice e conduttrice radiofonica ha realizzato con i fotografi in sala.

Una soluzione quella della diretta radiofonica per dare modo al vasto pubblico di ascoltatori di radio Ciak, di conoscere ed immedesimarsi nell’evento artistico in atto a Squillace. Per le avverse condizioni climatiche l’appuntamento “Il teatro e l’irrazionale”, lettura recitata e commento dei testi della drammaturga Angela Ada Mantella, è stato spostato a domenica 3 settembre dalle ore 20.00, mentre per il 30 agosto sempre dalle sale del castello, è prevista una nuova diretta con radio Ciak e Norma, con interviste agli artisti.

Le mostre, di quadri e di fotografie d’autore, sono visitabili gratuitamente fino alle 20,00 del 30 agosto. Sono particolarmente soddisfatto- precisa l’assessore al turismo, il sociologo Franco Caccia, della presenza e della capacità innovativa messa in campo da Paola Quattrone e Franco Noto, responsabili dell’associazione Jonathan nonché dalle diverse artiste coinvolte per la realizzazione delle 5 giornate dedicate alla bellezza della creatività. Una comunità cresce se si nutre anche dalla forza generativa della creatività e della condivisione del bello e dell’originale.