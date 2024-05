Euro.Soul Festival 2024: Scoprire l’Unione Europea a Soverato giocando con la Coppa Schuman

L’VIII Edizione del Festival Euro.Soul torna a deliziare i più giovani e le loro famiglie con uno degli appuntamenti più attesi: la Coppa Schuman. Questo evento non è solo un torneo di calcio, ma un’opportunità esclusiva per i bambini dai 5 ai 12 anni e per gli spettatori di immergersi nella storia e nella struttura dell’Unione Europea attraverso il gioco.

Offriamo un approccio ludico e non formale per avvicinare i più giovani alle tematiche europee, ideale per ambienti educativi come scuole, oratori e centri di aggregazione studentesca. La metodologia didattico-ricreativa della Coppa Schuman fu introdotta per la prima volta dall’Associazione JUMP – Gioventù in riSalto nel 2013, durante l’edizione di Euro.Soul. Da allora, numerose scuole europee e organizzazioni giovanili hanno adottato questo evento per celebrare il 9 Maggio, giorno della Schuman Cup, nelle proprie strutture.

Jump è orgogliosa di questa iniziativa e auspica che il gioco continui a diffondersi, promuovendo tra i giovani l’identità europea e i suoi valori fondamentali. Unitevi a noi per un’esplosione di colori, bandiere svolazzanti, sorrisi radiosi e un irresistibile desiderio di condivisione!

Appuntamento giovedì 9 maggio al Campo Nunzio Marino di Soverato, a partire dalle 15:00.

Preparatevi a un’esperienza straordinaria, ben lontana dall’ordinario.