Fabio Guarna è il nuovo dirigente scolastico del “Ferrari” di Chiaravalle

Avvocato, professore e giornalista, da preside ha guidato l’Itis “Torricelli” di Sant’Agata di Militello, in Sicilia

Con decreto a firma del Direttore Generale della Calabria, Antonella Iunti, sono stati assegnati gli incarichi di dirigenza delle scuole calabresi per l’anno scolastico 2022/23. Quanto a Chiaravalle Centrale, all’Istituto “Enzo Ferrari” che conta diversi indirizzi (Liceo Scientifico e Linguistico, Industriale con indirizzo meccanico e chimico, Istituto Professionale per Agricoltura con annesso corso serale) il nuovo dirigente scolastico designato è Fabio Guarna.

Avvocato, professore e giornalista pubblicista, Guarna si è cresciuto nella vicina Soverato e, da preside, ha guidato l’Itis “Torricelli” di Sant’Agata di Militello, in Sicilia. Conta un curriculum ricco di esperienze in vari campi. Come avvocato ha svolto la professione forense occupandosi di processi penali di rilievo e di materia tributaria e civile.

E’ stato anche componente del nucleo di valutazione dei dirigenti in un ente locale ed idoneo ad un concorso a tempo indeterminato di categoria D, profilo professionale “Istruttore Direttivo – Area Amministrativa”. Segue le orme del padre Vincenzo Guarna, stimato e fine intellettuale soveratese, scomparso nel 2005.

Il nuovo dirigente dell’Iis “Enzo Ferrari” di Chiaravalle si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, con una tesi su “Il gigantismo della norma incriminatrice nel diritto penale dell’economia” con intervento del giornalista Indro Montanelli e dell’ex Presidente della Repubblica sen. Giovanni Leone. Ha, quindi, svolto la pratica forense in Calabria, conseguendo l’abilitazione alla professione di avvocato che ha esercitato per diversi anni.

Parallelamente non ha mai abbandonato la passione per il giornalismo. Volto noto delle tv private calabresi, è stato relatore in diversi convegni, rivolti agli studenti, sui temi della educazione alla legalità con la presenza di magistrati, avvocati e più in generale operatori del diritto. Al suo attivo vanta anche esperienze accademiche quale esperto e docente a contratto di Diritto penale.

In ambito scolastico ha insegnato Diritto, Economia e Accoglienza turistica ed ha maturato un’esperienza didattica presso la sezione carceraria di diversi istituti penitenziari. Ama lo sport, è un buon tennista ed ha arbitrato nei campionati dilettantistici di calcio. Inoltre è appassionato di scacchi. Al preside Fabio Guarna sono subito arrivati gli auguri di buon lavoro, a nome dell’intera comunità, dal sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato. Numerosi i messaggi di stima e apprezzamento da parte di amici e colleghi.