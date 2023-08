Fede nuziale perduta e ritrovata a Montauro

Sono i primi giorni di Agosto di questa torrida estate e, in spiaggia, tra arrivi e partenze c’è un gran via vai di persone.

Identico copione si ripete in ogni angolo di costa dal Tirreno allo Jonio calabrese e anche sul litorale di Montauro.

Qui, in totale spensieratezza una famiglia, come tante, prima di congedarsi dal mare e dagli amici e far rientro a casa, beneficia degli ultimi scampoli di tempo giocando sulla spiaggia.

All’improvviso un papà, giocando con il figlio, si rende conto di aver perso la fede nuziale nella sabbia!

Ritengo sia del tutto inutile dilungarsi oltre per descrivere lo sconforto del malcapitato che, all’improvviso, suo malgrado, da tranquillo turista si trasforma in infaticabile esploratore sotto lo sguardo attonito dei presenti.

Con l’aiuto del Titolare del Lido Acquamarina di Montauro (CZ), del bagnino e di alcuni amici presenti in spiaggia, tutti gentili e disponibili, passa subito a transennare la zona e inizia le ricerche passando al setaccio l’area interessata. Dopo 2-3 ore di ricerche, trascorse invano, proprio quando la speranza inizia a vacillare, un amico; Davide, gli parla di un’Associazione senza fini di lucro che potrebbe dare concretamente una mano al ritrovamento dell’anello in quanto specializzata nella ricerca di oggetti metallici smarriti anche di piccole dimensioni. Senza indugio decide di contattare Gianpiero – referente di zona dell’Associazione “SOS METAL DETECTOR NAZIONALE Oggetti Smarriti” – che, magicamente in men che non si dica è già sul posto.

Gianpiero arriva in spiaggia, con fare sicuro e dalla sua enorme sacca rosso-nera, come un mago, estrae i suoi preziosi strumenti di ricerca e si mette subito al lavoro.

Beh, non ci crederete in meno di 5 minuti ritrova l’anello nuziale! Che emozione e che gioia!

Ritengo utile condividere questa vicenda in quanto potrebbe capitare ad altri di smarrire oggetti personali, di trovarsi in analoga situazione ed essere assaliti dal panico! Essere al corrente che esistono associazioni no profit come questa con tanti “Gianpiero” che compiono piccoli grandi miracoli in assoluta normalità non può che far bene!

Grazie infinite a tutti, dal titolare del Lido, al bagnino a chiunque abbia contribuito al ritrovamento ed in particolare a Gianpiero e all’Associazione “SOS METAL DETECTOR NAZIONALE Oggetti Smarriti” per il servizio che quotidianamente rendono a tantissimi malcapitati.

Davide Longo