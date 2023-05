Festa Esabac a Soverato per scoprire il mondo della lingua francese all’I.I.S. “Guarasci-Calabretta”

Il 9 maggio, giorno della Festa dell’Europa, è stato per il Guarasci-Calabretta un’occasione speciale per celebrare la lingua francese. Quest’anno, parte proprio da Soverato una festa itinerante tra le 13 scuole della Rete Esabac della Calabria, fortemente voluta dalla referente Esabac dell’U.S.R. Calabria, dott.ssa Nadia Crescente, presente all’evento e dall’attachée de coopération pour le français, Mme Leila Chaïb, in collegamento da Palermo.

Davanti ad una sala gremita di alunni frequentanti il corso Esabac, la futura classe, due delegazioni della scuola secondaria di primo grado di Soverato e di Montepaone, la referente Esabac d’Istituto dal 2011, prof.ssa Miriam Cilurzo, insieme alle collaboratrici del Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Gallelli, hanno voluto festeggiare i diplomati dell’a s. 2020-2021, riconoscendo il loro impegno nell’apprendimento delle lingue e culture italiana e francese.

Dopo un’apertura solenne sulle note degli inni nazionali ed europeo, eseguiti dagli studenti dell’istituto, la cerimonia, organizzata con grande entusiasmo e partecipazione, è stata l’occasione per presentare le molteplici attività che si svolgono all’interno della scuola e all’estero per permettere ai propri alunni di raggiungere un’alta preparazione linguistica e interculturale.

Gli ex diplomati Esabac Techno, investiti del ruolo di ambasciatori del profilo internazionale dell’Istituto, hanno raccontato del loro impegno e della loro determinazione nel raggiungere il traguardo prestigioso del doppio diploma e di quanto questo sia risultato utile nel prosieguo degli studi e nelle scelte lavorative.

Finiti i festeggiamenti locali, il Guarasci-Calabretta passa la staffetta alle altre scuole Esabac calabresi per una settimana intensa di eventi.