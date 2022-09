Festival d’Autunno, Sergio Muniz e Tango Sonos a Soverato

La storia del tango raccontata in modo insolito. Sabato 10 settembre, nell’ Arena del Teatro Comunale di Soverato, alle ore 21, Sergio Muniz e Tango Sonos saranno i protagonisti di ‘El Tango’, uno spettacolo di grande impatto inserito nel cartellone della XIX edizione del Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce.

In quella che può essere considerata una immersione nei racconti e nella musica di un genere musicale molto amato, Muniz narrerà le storie legate al tango e canterà brani che appartengono a un repertorio sempre attuale. Alternando la narrazione della vita di Astor Piazzolla, delle sue musiche e con la lettura di testi poetici di Jorge Luis Borges, Muniz saprà coinvolgere gli spettatori nel viaggio nell’essenza del tango e nella profondità di un genere musicale che, secondo lo stesso Borges “è stato un simbolo di felicità”.

In uno spettacolo dalle mille sfumature, Muniz metterà in mostra le sue riconosciute doti di attore, rivelando una eccellente capacità di esprimersi anche attraverso il canto. Una veste insolita, alla quale non siamo abituati, ma che ci farà scoprire un aspetto nuovo di un personaggio sempre alla ricerca di una evoluzione artistica e di una maturazione, evidente anche in ‘El tango’.

Nello spettacolo originale, scritto da Francesco Facciolli, ad affiancarlo sarà il duo Tango Sonos, composto da Antonio Ippolito, al bandoneon, e Nicola Ippolito al pianoforte. L’incontro tra Piazzolla e Borges, i due miti per antonomasia della cultura argentina, sarà al centro dell’intero spettacolo. Due personaggi che hanno saputo, nei rispettivi ruoli, contribuire all’affermazione del tango nel mondo.

In ‘El tango’ Sergio Muniz e Tango Sonos sapranno creare momenti di alta emotività e passionalità. Al tango primitivo di Borges farà da contraltare quello innovativo e vitale di Piazzolla. Un crossover unico che non mancherà di confermare quanta passione riesca trasmettere il tango.

La lunga settimana del Festival d’Autunno si concluderà domenica 11 settembre, alle ore 19, nel Parco Archeologico di San Martino a Tiriolo, con la semifinale del talent ‘Next Generation’ una serata dedicata alla valorizzazione delle realtà musicali calabresi.