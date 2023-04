Finanziamento di 1.200.000 di euro per il Centro per l’Impiego di Soverato

“Grazie ad un finanziamento regionale di oltre 1.200.000 € ottenuto a seguito della presentazione di uno studio di fattibilità, potremo procedere in tempi rapidi alla riqualificazione degli uffici del Centro per l’impiego di Via Chiarello a Soverato”.

“Un risultato importante che consentirà la realizzazione di spazi dignitosi e all’avanguardia sia per gli impiegati e per l’ utenza proveniente da tutto il comprensorio”.

“L’intervento prevede, inoltre, la riqualificazione della piazza (P.zza Matteotti) sovrastante”. Lo rende noto in un comunicato il sindaco di Soverato, Daniele Vacca.