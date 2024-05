Finta vendita di articoli online, sette indagati per truffa

La Guardia di Finanza ha notificato un avviso di conclusione indagini preliminari a sette soggetti crotonesi ritenuti responsabili, a vario titolo, di truffa in concorso.

Le indagini sono iniziate a maggio del 2019, a seguito di una serie di denunce per truffa ai danni di privati cittadini residenti sull’intero territorio nazionale, che hanno permesso di accertare la titolarità “crotonese” delle truffe.

I destinatari dell’avviso avrebbero messo in vendita attrezzi agricoli, mezzi da lavoro, ciclomotori, motori per imbarcazioni e persino piscine fuori terra in rete. Ma una volta percepito il compenso non ottemperavano alla trattativa virtuale e si sarebbero divisi anche i ricavi attraverso bonifici e giro conto.

La Guardia di Finanza ha passato al setaccio tutti i conti correnti degli indagati al fine di ricostruire tutti i passaggi di denaro, accertando ogni singolo beneficiario successivo al ricevimento del denaro provento della truffa. Alcuni degli indagati sono risultati essere gravati da precedenti specifici. Il valore totale delle truffe oggetto d’indagine si aggira attorno a diverse decine di migliaia di euro.