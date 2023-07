Follia in Calabria, paziente distrugge il pronto soccorso e ferisce 5 sanitari

Ha devastato il pronto soccorso dell’ospedale di Corigliano. Per questo motivo un uomo è stato denunciato. La notizia è riportata da “Gazzetta del Sud”.

L’uomo si è presentato al punto di primo soccorso accompagnato da alcuni familiari in evidente stato di agitazione. Lo stesso, invece di accettare le cure prescritte, ha iniziato a scagliarsi contro i sanitari, impossessandosi di un estintore e mettendo tutto a soqquadro.

Ha sfasciato due computer in uso al personale medico e mandato in frantumi porte e vetri, per danni che si aggirano sui 15 mila di euro.

Nel tentativo di fermare la furia distruttiva del paziente, quattro infermieri e un medico, in quel momento presenti nel reparto, sono rimasti feriti. Sul posto le forze dell’ordine.