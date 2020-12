Forte scossa di terremoto in Calabria

Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 8 km NE Roccaforte del Greco (RC), il 19-12-2020 11:57:42 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.1, 15.96 ad una profondità di 18 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto Reggio Calabria: la Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile locali: scossa avvertita dalla popolazione. VERIFICHE IN CORSO, al momento NON sono state segnalate criticità sul territorio.

[Aggiornamento ore 12.20]