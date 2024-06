Forza Italia ottimo risultato a Soverato: Quasi 4 punti percentuali in più rispetto alle ultime elezioni

Il Coordinamento Cittadino di Forza Italia a Soverato, guidato da Gabriele Francavilla, esprime grande soddisfazione per il successo ottenuto nella recente competizione europea.

Nonostante l’astensionismo di quasi il 60%, che ha caratterizzato queste elezioni, Forza Italia ha registrato una crescita straordinaria, guadagnando quasi 4 punti percentuali rispetto alle ultime elezioni europee.

Questo eccezionale avanzamento ci ha permesso di diventare il terzo partito cittadino, superati solamente da Fratelli d’Italia per pochissimi punti percentuali, e praticamente pareggiando il PD.

Collocandosi con la più alta percentuale di partito nel contesto delle città della provincia di Catanzaro.

La nostra affermazione si rafforza ulteriormente con il superamento della Lega

e del Movimento 5 Stelle, dimostrando come Forza Italia sia riuscita a riconquistare la fiducia grazie all’egregio ed instancabile lavoro del presidente Occhiuto.

Particolare motivo di orgoglio è il successo personale della nostra candidata Giusi Princi, che si è affermata come la seconda più votata in città, subito dopo Giorgia Meloni.

Desideriamo ringraziare tutti i cittadini di Soverato che ci hanno accordato la loro fiducia, permettendoci di ottenere un così rilevante apprezzamento.

Esprimiamo, tuttavia, dispiacere per la bassa affluenza alle urne. Ci auguriamo che nelle future competizioni elettorali si possa stimolare nuovamente la partecipazione al voto, affinché ogni cittadino possa sentirsi parte attiva della

nostra democrazia.

I successi rappresentano non solo un riconoscimento del nostro impegno, ma

anche uno stimolo a continuare a lavorare con ancora più determinazione per il bene della nostra comunità. Continueremo a impegnarci per rappresentare al meglio i nostri concittadini, ponendo sempre al centro della nostra azione

politica lo sviluppo e il benessere di Soverato.