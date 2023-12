Francobollo dei Bronzi: e chi lo vedrà?

Senza scordare che ormai spediamo tutti le e-mail e le PEC, anche quando, raramente, mandiamo una lettera, le Poste ci mettono sopra un grigio e sbrigativo timbro. I francobolli interessano solo ai superstiti collezionisti. Pure Soverato ebbe il suo francobollo, però, dopo una solenne cerimonia, non lo ha mai visto né spedito nessuno.

A proposito: francobolli e annulli non sono generose iniziative e scelte delle Poste, ma vengono richiesti da chi li vuole, e pagati; come è giusto che sia, ma non spacciamo un francobollo per regalo o per entusiastica commozione nei confronti dei Bronzi.

E invece RAI Calabria ci presenta i Bronzi filatelici “che faranno il giro del mondo”, come se tutti i Calabresi da oggi stiano facendo la fila per spedire una cartolina a N. York o Singapore o Stoccolma, pur di vederci sopra i due Bronzi.

Fatemi sapere, tra un paio di mesi, quanti francobolli coi Bronzi saranno mai stati spediti; spediti, non comprati per fare la raccolta.

Questa ideona del francobronzi arriva alla fine del 2023, dopo che poco e nulla si fece nei due anni precedenti. Ah, mi dicono che sono stati tenuti concerti: e che c’entravano con i Bronzi? e le scuole e la cultura calabrese, sono state coinvolte? E un film? E libri seri?

Il tutto, a Reggio; il resto della Calabria, nulla.

E rimangono, sia il resto sia Reggio, nella quasi totale sconoscenza della Magna Grecia: storia, poeti, filosofi, arte… A proposito. Qualcuno informi la RAI, e parecchi altri dotti, che la parola ELLENISTICO non è sinonimo di ELLENICO o di GRECO, bensì si riferisce all’espansione militare, politica e culturale dei Macedoni e dei Greci dopo Alessandro Magno, quindi dal IV-III secolo aC. Scusate la pignoleria, ma anche l’istruzione deve servire a qualcosa, e io, come sapete, la metto a disposizione gratis a tutti, Soverato inclusa.

Che si può fare? Boh, io lo saprei, però me lo devono chiedere con lettera protocollata… e, già che ci siamo, affrancata con i Bronzi.

Ulderico Nisticò