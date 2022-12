Fuochi pirotecnici accessi illegalmente, 20enne denunciato

Un crotonese di 20 anni è stato denunciato dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Crotone, per il reato di accensione ed esplosioni pericolose; la relativa norma del codice penale punisce chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, accende fuochi d’artificio o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose.

Gli agenti delle Volanti, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio nel quartiere Acquabona, hanno sorpreso il giovane, il quale aveva appena acceso una miccia collegata a tre batterie di fuochi pirotecnici, a pochissima distanza da abitazioni ed alberi, creando una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica.

Pertanto, dopo aver messo in sicurezza gli artifizi pirotecnici e proceduto al loro sequestro, gli operatori hanno deferito l’autore, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.