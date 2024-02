Furgone prende fuoco in galleria, illesi i passeggeri

Terribile incidente in San Pietro in Guarano, in provincia di Cosenza: un furgone ha preso improvvisamente fuoco ieri pomeriggio nella galleria “Ventulilla” tra il chilometro 10,291 km e il chilometro 2,063 lungo la Statale 107 Silana-Crotonese.

Le fiamme, probabilmente scaturite dal vano motore per cause ancora da verificare, hanno rapidamente avvolto e distrutto il mezzo.

Fortunatamente, il conducente e i passeggeri a bordo hanno abbandonato il mezzo per tempo rimanendo illesi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco che ha tempestivamente estinto il rogo. Presenti anche le forze dell’ordine e personale Anas per gestire la viabilità. Al momento, è possibile transitare su una sola corsia di marcia.