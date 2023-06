Giornata dell’Ambiente: la Calabria liberata da 34 chili mozziconi di sigarette grazie ai volontari di “Plastic Free”

Una vera e propria impresa per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente, la ricorrenza istituita dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) ne 1972 per sensibilizzare sui temi della tutela e della salvaguardia della Terra. I volontari di Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, nel fine settimana hanno raccolto da terra oltre 120mila mozziconi di sigaretta, pari a più di 490 chilogrammi, in 100 appuntamenti in tutta Italia.

La Calabria ha “contribuito al bottino” con 34 chilogrammi grazie a 5 appuntamenti tenutisi a San Ferdinando (RC), Diamante, Grisolia e San Giovanni in Fiore (CS) e Tropea (VV). Un risultato eccezionale ottenuto grazie al supporto di MINI, partner che sposa i valori legati alla sostenibilità e all’attenzione all’ambiente, portato avanti con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini e, in particolar modo, i fumatori sul corretto smaltimento e sui rischi connessi all’inquinamento e alla salute dell’incivile gesto di gettare per terra i mozziconi.

“Ringrazio le migliaia di volontari che si sono adoperati in una impresa titanica ma, al contempo, concreta a beneficio dell’ambiente e del nostro amato Paese – dichiara Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus – In Italia si stima che, ogni anno, vengano dispersi nell’ambiente 14 miliardi di mozziconi di sigarette, ognuno con 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali tossiche e cancerogene, compresi arsenico, formaldeide, ammoniaca, acido cianidrico e nicotina. Parliamo di tossine che danneggiano gravemente gli ecosistemi marini, finendo spesso nella catena alimentare”.

“Big Love è l’ispirazione di MINI a fare del nostro meglio per creare un futuro migliore per tutti noi e anche per il pianeta – dichiara Federica Manzoni, Head of MINI Italia – L’amore per la terra e l’attenzione all’ambiente, tradotti in gesti concreti come quello di ripulire l’ambiente dai rifiuti dispersi sono valori che accomunano MINI e Plastic Free. Per questo abbiamo deciso di unirci alla Onlus e di coinvolgere tutta la community MINI per sensibilizzare il maggior numero di persone a partecipare a questa iniziativa di volontariato”.

Le statistiche indicano che circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi delle sigarette, i quali finiscono nei mari e divengono causa di avvelenamento da tossine o soffocamento per uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, impattando negativamente nella catena alimentare.

“Questo tema ci sta molto a cuore e, infatti, è stato inserito nella mozione Plastic Free che abbiamo presentato alla Camera lo scorso 30 maggio – conclude il presidente Luca De Gaetano – Chiediamo la creazione di smoking area per il rispetto dell’ambiente e delle persone, risorse per enti e associazioni per contrastare il fenomeno con controlli e sensibilizzazione nonché l’inasprimento delle multe per i trasgressori”.