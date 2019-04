Giorno 3 Aprile un incontro-dibattito in ricordo dell’eccidio della Divisione “Acqui” a Cefalonia e Corfù

Giorno 3 Aprile 2019 alle ore 10.00, presso l’Auditorium “G. Scopelliti” dell’IIS “E. Fermi” di Catanzaro Lido sito in Viale Crotone, si terrà una commemorazione in ricordo dell’eccidio della Divisione “Acqui” a Cefalonia e Corfù, avvenuto dopo l’ 8 settembre 1943.

Tale commemorazione, organizzata dall’Associazione Nazionale “Divisione Acqui”, dall’Associazione culturale “Calabria in Armi” e dall’Istituto Scolastico suddetto, è rivolta agli studenti delle quinte classi e rappresenta un alto valore storico e documentale in memoria di quanti persero la vita in quelle tragiche circostanze.

Tanti i calabresi che immolarono la propria vita nelle isole Jonie.

Alla cerimonia, cui seguirà un dibattito, saranno presenti il vice comandante della Divisione “Acqui” Gen. B. M. Tuzzolino, autorità civili e militari, familiari delle vittime dell’eccidio nonché varie Associazioni d’Arma.

L’intera commemorazione sarà trasmessa in diretta streaming sul link nella home page dell‘Istituto: www.iisfermi.gov.it e sarà corredata dall’esposizione di ricco materiale fotografico.