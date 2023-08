La concittadina Elena Battista di anni 11, ha partecipato al video festival live che si è svolto a Imola, dopo un casting e selezioni svolte in 30 città italiane per un complessivo di 2450 partecipanti, Elena sale sul podio, classificandosi 2° nella sua categoria “giovani” con il brano “People help the peolpe” di Birdy.

Elena si è formata presso l’Accademia Musicale ABC di Bovalino sotto la guida del Maestro Costantino Scaglione.

Ad maiora semper Elena.