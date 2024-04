Giovani Talenti dell’Ater Ballet di Soverato crescono …

L’Ater Ballet di Maria Grazia Sestito, realtà del balletto calabrese tra le più attive sul nostro territorio, continua a collezionare successi e riconoscimenti.

Il 28 aprile scorso, il team delle giovani danzatrici della scuola, con un’organizzazione di grande meticolosità e pazienza, curata per da Giulia Raschillà per oltre 100 tra danzatrici e accompagnatori, ha partecipato al Concorso Internazionale di danza “ Giovani Talenti Dance Festival” svoltosi al teatro Palapartenope di Napoli.

Il felice intreccio tra la tecnica e l’originalità dei passi ideati dalla maestra Maria Grazia, coadiuvata, nelle coreografie delle classi intermedie, dell’assistente coreografa Martina Raffaele, ha permesso alle ragazze tutte, di aggiudicarsi la medaglia d’argento e quella di bronzo con un prestigioso II° e III° posto, oltre alle borse di studio e ai premi nelle molteplici variazioni presentate tra cui le medaglie al talento, riconosciute ad Alessandra Longo e a Michelle Renda e la borsa di studio assegnata a Saverio Corapi.

Ma il I° posto, la medaglia d’oro, la più prestigiosa, è stata conquistata dalla classe baby con la coreografia “Grace Kelly” premiata anche come migliore interpretazione e originalità, le cui dolci ma decise movenze attengono all’estro e alla professionalità di un giovanissimo talento coltivato da Maria Grazia e cresciuto nella sua scuola con grande dedizione, l’allieva e, per la prima volta, coreografa, Greta Diaco.

Greta fa danza da sempre, in piena sintonia con la sua maestra riceve e dona, apprende e comunica, coniuga le sue capacità artistiche e le diffonde abilmente alle più piccole allieve della scuola.

Nell’Ater Ballet l’insegnamento è un’arte e Maria Grazia è l’artigiano prezioso che con cura, attenzione e tanto entusiasmo interpreta la musica e la fa tradurre alle sue danzatrici con il linguaggio del corpo. Perché la danza non è una professione come le altre, è davvero una missione, dura, che nasce da una passione e si perfeziona con il talento e la costanza, ma chi la intraprende come stile di vita per svolgerla ed insegnarla, non potrebbe essere più felice!

Marica Pirelli