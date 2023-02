Giovedì 23 febbraio inaugurazione anno sociale Comitato Dante Alighieri di Soverato

Giovedì 23 febbraio alle ore 18.00, nella sala Don Bosco dell’oratorio parrocchiale di Soverato, in via F. Cilea 20, daremo inizio alle attività culturali della Dante per l’anno sociale 2023. Sarà presente l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago.

L’argomento scelto “Fede e ragione nella cultura occidentale – Benedetto XVI e Dante” ci sembra di viva attualità, anche se molti pensano che in Europa crediamo sempre meno, e ormai i molti non crediamo più in nulla (A.Polito, Perché è impossibile dimenticare Gerusalemme, in SETTE del Corriere della Sera).

Eppure la fede non sta scomparendo dall’orizzonte di popoli, anzi spesso vi sta tornando al centro, come esigenza di risposta al bisogno di contenuto spirituale delle nostre vite. Il Comitato Dante Alighieri di Soverato intende dare il suo contributo perché questo tema entri a far parte del nostro orizzonte culturale in uno spazio pubblico di dibattito.