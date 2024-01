Insieme a Stalettì e Montepaone. Iter seguito dal vicesindaco Alessia Burdino

Girifalco è Comune Plastic Free. La proclamazione è avvenuta ieri a Montecitorio alla presenza del vicepresidente della Camera dei Deputati, on. Fabio Rampelli. Si tratta della terza edizione dell’iniziativa promossa da “plastic Free Onlus”, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

Girifalco, insieme ad altre 110 amministrazioni locali, di cui 18 capoluoghi, ha, infatti, superato la valutazione del comitato interno basata sulla lotta agli abbandoni illeciti, sensibilizzazione sul territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus. I riconoscimenti a forma di tartaruga verranno consegnati alle Amministrazioni comunali il prossimo 9 marzo presso il Teatro Carcano, a Milano. Tre i comuni della provincia di Catanzaro che hanno conseguito il riconoscimento: oltre a Girifalco ci sono Stalettì e Montepaone. Gli altri comuni calabresi ci sono, invece, Scalea, Tortora, Diamante (Cosenza); Tropea, Parghelia (Vibo Valentia); San Ferdinando (Reggio Calabria).

Un ringraziamento particolare, per aver supportato il vicesindaco con delega all’Ambiente, Alessia Burdino, nel seguire l’iter unitamente agli uffici comunali e ai responsabili, va a Nicola Sestito, referente provinciale Plastic Free. Questo riconoscimento è un punto di partenza per l’Amministrazione comunale determinata e sempre più orientata a migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo. Dopo l’attivazione del mangiaplastica, si sta, infatti, lavorando all’attivazione del dispositivo per il conferimento del vetro. Inoltre l’ufficio tecnico sta lavorando con Corepla per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.

E’, inoltre, intenzione dell’amministrazione comunale riproporre ed ampliare il bando per la concessione e l’erogazione di un contributo comunale a beneficio di coloro che intendano effettuare interventi volti alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in fabbricati ed immobili di proprietà privata esistenti nel territorio del Comune di Girifalco avvalendosi di ditte specializzate. Nelle prossime settimane, sempre con Plastic Free, sarà installato il mozzicometro. Mentre il 16 febbraio si rinnoverà il tradizionale appuntamento con “M’illumino di Meno”, il cui programma sarà presto reso noto.