Gli Alunni dell’ITE “Calabretta” di Soverato per un giorno protagonisti al Consiglio Regionale

Gli alunni delle classi 2^ A, B, C turismo e B e C AFM dell’indirizzo ITE del Guarasci-Calabretta di Soverato, nella giornata del 16 gennaio hanno partecipato alla visita guidata al Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale di Reggio Calabria, organizzata dalla prof. ssa Giovanna Vacca, docente di diritto, in collaborazione con la prof. ssa Carmela Viscomi.

La visita è finalizzata a fornire le informazioni utili a conoscere le funzioni, i compiti e le attività istituzionali dell’assemblea elettiva regionale, ma anche di far percepire le istituzioni come Enti vicini alla cittadinanza. Gli alunni hanno visitato le stanze del Palazzo Campanella accompagnati da due funzionari che hanno svolto la funzione di guida ed hanno fornito informazioni storiche sul Palazzo, nonchè gli aspetti giuridici relativamente ai ruoli ed ai compiti del Consiglio Regionale.

Gli alunni, inoltre, hanno potuto cimentarsi nelle vesti di consiglieri regionali, simulando l’iter di approvazione di una legge: dalla proposta, alla discussione in Commissione e, infine, alla discussione in aula. Il tutto in un clima di grande interesse ed entusiasmo che ha visto i ragazzi protagonisti attivi e, soprattutto, interessati. I ragazzi sono stati accompagnati e supportati dai docenti Vittoria Chiera, Pasquale Gallelli, Maria Lucia Sincero, Giovanna Vacca e Carmela Viscomi.