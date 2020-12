Google: malfunzionamenti in servizi, da posta a chat

Immensi disagi anche in Italia a causa dei problemi tecnici che hanno investito oggi i servizi offerti da Google, con ripercussioni pesantissime per la scuola e per chi lavora in smartworking.

Da questa mattina si registrano disservizi su diverse piattaforme Google come Meet e YouTube e sulla posta elettronica Gmail. Problemi che stanno interessando anche le scuole che effettuano la didattica a distanza a causa della chiusura delle aule per la pandemia.

Disservizi si riscontrano anche con il servizio di cloud Google Drive e con le mappe web di Google Maps – afferma il Codacons – Una situazione che coinvolge milioni di utenti e impedisce ai cittadini di lavorare in smartworking, non potendo accedere ai servizi offerti dalla società.

“Mezza Italia è paralizzata a causa del down di Google, e ora l’azienda dovrà adeguatamente indennizzare tutti i cittadini italiani coinvolti nei problemi tecnici riconoscendo loro un risarcimento automatico – afferma il presidente Carlo Rienzi – In caso contrario non escludiamo la possibilità di intentare una class action contro Google per conto di tutti gli utenti italiani danneggiati dai problemi tecnici odierni”.