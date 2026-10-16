Grande attesa a Davoli per la Festa di San Roberto Bellarmino: Povia tra i protogonisti

La comunità di Davoli si appresta a vivere tre giornate di fede, condivisione e grande intrattenimento in occasione della tradizionale Festa di San Roberto Bellarmino 2026, in programma dal 16 al 18 ottobre nel piazzale della Chiesa.

​Organizzati dalla Parrocchia San Roberto Bellarmino con il Comitato SRB, i festeggiamenti offrono un ricco calendario che intreccia momenti spirituali e appuntamenti di spettacolo pensati per tutte le età.

​Il Programma Civile: Musica, Spettacoli e Gastronomia

​L’area festeggia propone un palinsesto ricco di eventi musicali e di intrattenimento:

​Venerdì 16 Ottobre

​Ore 19:00: Apertura della Locanda San Roberto Bellarmino.

​Ore 20:00: Esibizione delle scuole di danza ASD Ama Danzando & Gladys Dance.

​Ore 21:30: Quiz Show con “Il Cervellone” (Just Dance, Speed Quiz e Karaoke), condotto da Paolo Sia.

​Sabato 17 Ottobre

​Ore 15:00: Giochi popolari per bambini e ragazzi.

​Ore 19:30: Apertura della locanda.

​Ore 21:30: Il momento clou della serata con il Concerto di POVIA.

​Domenica 18 Ottobre

​Ore 19:30: Apertura della locanda.

​Ore 21:30: Concerto del gruppo QuartAumentata.

​A seguire: Estrazione della lotteria e premiazione dei giochi popolari.

​Ore 24:00: Grande spettacolo pirotecnico conclusivo a cura della premiata ditta Argirò.

​L’illuminazione dell’evento è curata dalla ditta FP Service, mentre la diretta radiofonica è affidata a Radio Valentina e Radio Soverato.

​Il Programma Religioso

​I festeggiamenti liturgici comprendono ogni giorno le confessioni alle ore 17:00 e la Santa Messa alle ore 18:00 (con predica curata da Don Ferdinando Fodaro, Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano).

​Il giorno principale, Domenica 18 Ottobre, si seguirà il seguente programma religioso:

​Sante Messe: ore 8:00, 10:00 e 18:00.

​Ore 11:00: Solenne Processione per le vie del paese, accompagnata dalla Banda Musicale “Città di Davoli”.

​L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori per celebrare insieme questo tradizionale momento di festa.