Grande attesa a Davoli per la Festa di San Roberto Bellarmino: Povia tra i protogonisti

La comunità di Davoli si appresta a vivere tre giornate di fede, condivisione e grande intrattenimento in occasione della tradizionale Festa di San Roberto Bellarmino 2026, in programma dal 16 al 18 ottobre nel piazzale della Chiesa.
Organizzati dalla Parrocchia San Roberto Bellarmino con il Comitato SRB, i festeggiamenti offrono un ricco calendario che intreccia momenti spirituali e appuntamenti di spettacolo pensati per tutte le età.
Il Programma Civile: Musica, Spettacoli e Gastronomia
L’area festeggia propone un palinsesto ricco di eventi musicali e di intrattenimento:
Venerdì 16 Ottobre
Ore 19:00: Apertura della Locanda San Roberto Bellarmino.
Ore 20:00: Esibizione delle scuole di danza ASD Ama Danzando & Gladys Dance.
Ore 21:30: Quiz Show con “Il Cervellone” (Just Dance, Speed Quiz e Karaoke), condotto da Paolo Sia.
Sabato 17 Ottobre
Ore 15:00: Giochi popolari per bambini e ragazzi.
Ore 19:30: Apertura della locanda.
Ore 21:30: Il momento clou della serata con il Concerto di POVIA.
Domenica 18 Ottobre
Ore 19:30: Apertura della locanda.
Ore 21:30: Concerto del gruppo QuartAumentata.
A seguire: Estrazione della lotteria e premiazione dei giochi popolari.
Ore 24:00: Grande spettacolo pirotecnico conclusivo a cura della premiata ditta Argirò.
L’illuminazione dell’evento è curata dalla ditta FP Service, mentre la diretta radiofonica è affidata a Radio Valentina e Radio Soverato.
Il Programma Religioso
I festeggiamenti liturgici comprendono ogni giorno le confessioni alle ore 17:00 e la Santa Messa alle ore 18:00 (con predica curata da Don Ferdinando Fodaro, Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano).
Il giorno principale, Domenica 18 Ottobre, si seguirà il seguente programma religioso:
Sante Messe: ore 8:00, 10:00 e 18:00.
Ore 11:00: Solenne Processione per le vie del paese, accompagnata dalla Banda Musicale “Città di Davoli”.
L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori per celebrare insieme questo tradizionale momento di festa.