Grande riscontro a S. Andrea Jonio per il “XX Raduno Corale di Canti Natalizi”

Grande riscontro per il “XX Raduno Corale di Canti Natalizi”, svoltosi il 27 dicembre scorso presso la Chiesa Matrice dei Santi Pietro e Paolo a S. Andrea Apostolo dello Jonio. A proporre le canzoni più belle del Natale sono stati tanti giovani ospiti, tutti calabresi, protagonisti di eventi nazionali e internazionali, molti dei quali anche con esperienza televisiva, interpreti nei principali format di RAI e Mediaset, tra cui:

la stessa Schola Cantorum Officium padrona di casa, diretta dal maestro Christian Cosentino;

l’Ensamble Vocale ABC di Bovalino (RC) diretto dal maestro Costantino Scaglione;

alcuni giovani cantanti emergenti provenienti dalla Music School del maestro Christian Cosentino, affermatisi in importanti festival e contest nazionali, tra cui: Francesca Scicchitano, Nicola Squillace, Maria Grazia Reale, Federica Diaco, Martina Lanciano, Esther Cerullo, Federica Chiera, Veronica Frustagli, Marta Romeo e Anastasia Cosentino;

madrina della serata la piccola Victoria Cosentino, protagonista nel 2018 su RAI 1 allo Zecchino d’oro con la vittoria nelle classifiche social e nel 2020 su canale 5 a All Together Now Kids con Michelle Hunziker.

Tutti sono stati rigorosamente accompagnati dal vivo dai maestri Pantaleone Clericò e Francesco Capogreco al pianoforte. Sono stati proposti i brani natalizi più famosi, da quelli classici a quelli della tradizione angloamericana, ma anche brani natalizi in vernacolo, riuscendo a creare quella atmosfera magica che solo la musica del natale riesce a regalare. Gremita in ogni ordine di posto, la Chiesa Matrice è stata la cornice ideale della rassegna, con un pubblico attento e interessato che ha apprezzato le performance canore dei cori e delle voci soliste.

Un modo alternativo per pregare, socializzare, condividere e fare cultura attraverso la musica corale, in un piccolo borgo come S. Andrea Jonio, divenuto il centro della musica corale calabrese nel periodo natalizio. Tantissima infatti la gente arrivata da ogni angolo della Calabria, dalla locride, dalla piana di Gioia Tauro, oltre che dal basso ionio catanzarese. Tanti amici della Schola Cantorum, parenti e conoscenti dei musicisti e degli artisti protagonisti del concerto o più semplicemente amanti della musica e habitué della rassegna, giunti a S. Andrea per assistere a questa manifestazione che si ripete da oltre 20 anni, grazie all’impegno costante di un gruppo di amanti del canto corale guidati dal maestro Christian Cosentino.

Risale infatti al 2001 la prima edizione, che nel corso degli anni ha visto protagonisti numerosi cori ed ospiti internazionali, grazie anche al contributo della Regione Calabria attraverso i fondi del PAC Calabria. In questa edizione vi è stato il supporto e la collaborazione con la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, ma soprattutto con la Confraternita del SS. Rosario che ha fortemente voluto questa rassegna per regalare, alla comunità andreolese e a tutto il territorio, un momento festoso di serenità e aggregazione attraverso la bellezza e la spiritualità della musica corale natalizia.

La manifestazione, unica per suo genere in Calabria, ha consolidato la sua posizione tra le diverse rassegne natalizie organizzate in Italia ed è molto conosciuta anche all’estero, rinnovandosi nel corso degli anni e andando alla ricerca di un pubblico sempre più vasto, raggiungibile attraverso la TV e il Web. Infatti la diretta streaming di quest’anno, attraverso la pagina ufficiale della Schola Cantorum Officium, ha contato finora oltre 3.000 interazioni, non solo dall’Italia ma anche dall’estero, a dimostrazione del fascino e dell’interesse verso l’evento.

La Schola Cantorum Officium continua quindi la sua opera di diffusione del canto corale e di promozione del Borgo di S. Andrea attraverso una rassegna canora capace di proporre musica raffinata in diverse forme e arrangiamenti. Un’ottima vetrina per i giovani interpreti ed un evento qualificato per il territorio calabrese.