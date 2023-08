Guardavalle, sabato 26 agosto l’Orchestra Filarmonica della Calabria con “Omaggio a Morricone”

Dopo il successo delle prime tre edizioni, l’Opera torna protagonista nel Centro Storico.

Borgo in Opera è per Guardavalle un’importante operazione culturale che ha già permesso di avvicinare il pubblico alla musica lirica, rinnovando il modo di concepirla stabilendo uno stretto rapporto con il paese.

È, inoltre, un ulteriore motivo di visita al centro storico e questo ribadisce l’importanza del percorso intrapreso dall’Amministrazione Comunale.

Sotto l’imponente settecentesco palazzo Espedalieri, luogo di straordinaria bellezza e suggestione, il 26 agosto alle ore 21.30 si aprirà il sipario ed in scena andrà l’Orchestra Filarmonica della Calabria con musica da Film, OMAGGIO A MORRICONE.

La direzione artistica di Francesco Menniti permetterà ancora una volta di decontestualizzare l’Opera Lirica, la Musica Classica e d’Autore dal suo contesto tradizionale: il palcoscenico del teatro.

L’idea di trasformare luogo ed artisti in un unico spettacolo musicale renderà questa esperienza unica ed indimenticabile. Per info e prenotazioni contatta lo staff “Il Borgo in Opera – Guardavalle”.