Guasto condotta Sorical, chiuse alcune scuole di Catanzaro

A causa del protrarsi dei lavori di riparazione della perdita riscontrata sul tratto di condotta Sorical che alimenta le utenze di Corvo, Aranceto e Santa Maria, si prevede che l’erogazione idrica si normalizzerà non prima della mattinata di domani.

Perciò, il sindaco Nicola Fiorita, ha disposto per domani, lunedì 18 marzo, la chiusura delle scuole site nelle zone interessate dai disservizi.

Si tratta di tutti i plessi dell’IC Casalinuovo (Aranceto, via Stretto Antico, via Forni e via Calabria) e dei plessi di via Emilia, via Mons. Apa, via Molise e via San Michele dell’IC Mattia Preti.