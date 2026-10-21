Guasto improvviso all’acquedotto Ancinale Basso: giovedì 22 ottobre rubinetti a secco in cinque Comuni del soveratese

L’interruzione dell’erogazione idrica durerà dalle ore 8:00 alle 14:00 per consentire i lavori di riparazione urgente della condotta premente. Coinvolte Soverato, Montauro, Montepaone, Stalettì e Gasperina.

​CATANZARO – Mattinata di disagi sul litorale ionico catanzarese. La So.Ri.Cal. S.p.A. (Società Risorse Idriche Calabresi) ha comunicato che, a causa di un’improvvisa e consistente rottura localizzata sulla condotta premente dello schema acquedottistico Ancinale Basso, si renderà indispensabile sospendere temporaneamente la fornitura idrica in diversi centri abitati per eseguire un intervento di riparazione indifferibile.

​Gli orari e i Comuni interessati

​I lavori di ripristino, che prevedono anche la sostituzione di alcune apparecchiature idrauliche danneggiate, si svolgeranno nella giornata di giovedì 22 ottobre 2026, a partire dalle ore 08:00 fino alle ore 14:00 circa.

​L’interruzione del flusso idropotabile interesserà direttamente i nodi di erogazione di competenza dei seguenti Comuni:

​Soverato

​Montauro

​Montepaone

​Stalettì

​Gasperina

​L’appello alla cittadinanza

​Per limitare il più possibile i disagi alla popolazione e garantire la copertura delle esigenze primarie durante le ore di cantiere, la Sorical invita tutti i residenti e le utenze commerciali delle zone coinvolte a utilizzare con la massima parsimonia le riserve d’acqua presenti nei serbatoi d’accumulo e nelle autoclavi private.

​La società gestrice ha espresso le proprie scuse agli utenti per gli inconvenienti arrecati, assicurando che le squadre tecniche saranno operative fin dalle prime ore del mattino per completare l’intervento nel minor tempo possibile e ripristinare la normale erogazione della risorsa idrica.