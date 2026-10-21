Nasce “Caridino all’olio per La Molazza”: il cioccolatino di Paolo Caridi si riempie di olio extravergine bio calabrese

Una ganache genuina e innovativa, frutto dell’incontro tra il maestro pasticcere Paolo Caridi e il Frantoio La Molazza, debutta alla 23ª Festa del Cioccolato di Cosenza, dal 22 al 25 novembre

Cosenza – Il Caridino, il cioccolatino firmato dal maestro pasticcere e food innovator Paolo Caridi, si arricchisce di un nuovo cuore: una ganache all’olio extravergine d’oliva biologico del Frantoio La Molazza. Nasce così Caridino all’olio per La Molazza, la novità che sarà presentata alla 23ª edizione della Festa del Cioccolato di Cosenza, in programma dal 22 al 25 novembre 2026.

Con questa collaborazione il Caridino si riempie dell’olio La Molazza in una ganache genuina e innovativa, in cui la cremosità del cioccolato incontra la morbidezza di un olio biologico 100% calabrese, dal sapore dolce e amabile.

Un frantoio di famiglia dal 1946

Il Frantoio La Molazza, di proprietà della famiglia Minisci, nasce nel 1946 come piccolo frantoio nel cuore della Sibaritide, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Grazie all’esperienza di tre generazioni, oggi produce e commercializza in Italia e all’estero olio extravergine d’oliva biologico, insieme a condimenti a base di olio, agrumi e spezie del territorio.

L’olio è un blend di olive autoctone calabresi con particolare attenzione alla Dolce di Rossano, varietà che dona un profilo morbido, equilibrato e naturalmente dolce. La molitura avviene a freddo, a temperature che non superano i 27°C, entro poche ore dalla raccolta, per mantenere intatte le proprietà aromatiche e nutritive dell’olio. Un carattere delicato e armonico che si sposa in modo naturale con il cioccolato.

Le dichiarazioni

“Il Caridino è nato come un cioccolatino semplice e goloso, e con l’olio La Molazza trova il suo cuore. Volevo una ganache buona, genuina e naturale, e l’olio bio dolce e amabile La Molazza era esattamente ciò che cercavo. Il risultato è un cioccolatino che racconta la Calabria in modo nuovo.” – Paolo Caridi

“Con la forza dell’innovazione e della tecnologia custodiamo da sempre l’essenza delle tradizioni calabresi. Vedere il nostro olio biologico diventare il cuore di un cioccolatino firmato da un maestro come Paolo Caridi è un modo bellissimo di far incontrare la tradizione e il futuro.” – Angelo Minisci, Frantoio La Molazza

Come partecipare

Il Caridino all’olio per La Molazza sarà proposto in degustazione durante la Festa del Cioccolato di Cosenza, dal 22 al 25 novembre. I visitatori potranno assaggiarlo e incontrare i protagonisti del progetto.