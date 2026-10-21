​Soverato, l’Associazione STAF all’Ottobre Rosa: dodici anni di fitwalking, salute e territorio

Un cammino lungo dodici anni che si consolida sul territorio per promuovere il benessere della persona e la valorizzazione del contesto locale.

L’Associazione STAF (Salute, Territorio, Ambiente, Fitwalking) parteciperà alla giornata di “Sport e Benessere in Rosa”, inserita nella rassegna “Ottobre Rosa” del Comune di Soverato.

L’appuntamento per conoscere da vicino questa realtà è fissato per domenica 25 ottobre alle ore 10:00 presso il Centro Sportivo “Nunzio Marino”.

La storia del progetto affonda le sue radici nel 2014, anno in cui la presidente Donatella Grazioso ha introdotto e promosso per la prima volta a Soverato la disciplina del fitwalking, fondandone il primissimo gruppo dedicato.

Quella felice intuizione ha tracciato la strada per la nascita, nel 2021, del gruppo “Soverato Fitwalking baia dell’ippocampo”, nato per aggregare appassionati e cittadini attorno alla pratica del “camminare bene” e conoscere il territorio.

Spinti dal forte entusiasmo e dalla volontà di dare un impatto più strutturato al progetto, nel 2023 l’esperienza è stata ufficialmente formalizzata con la fondazione dell’Associazione STAF APS, acronimo di Salute_Territorio_Ambiente _Fitwalking.

In questi anni l’associazione si è sviluppata in più direzioni.

Da un lato la costante attenzione alla crescita dei rapporti umani e all’inclusione sociale; dall’altro la costruzione di un dialogo solido e sinergico con le istituzioni, amministrazioni ed enti locali per promuovere stili di vita sani, accessibili e orientati alla tutela ambientale.

L’operato di STAF si poggia su quattro pilastri fondamentali:

* Salute: Incentivo a una vita attiva e alla cultura della prevenzione a tutte le età.

* Territorio: Valorizzazione dei contesti locali e urbani come spazi di socialità.

* Ambiente: Educazione e sensibilizzazione al rispetto dell’ecosistema che ci ospita.

* Fitwalking: L’adozione del cammino come disciplina motoria di aggregazione efficace e comunitaria.

“La nostra partecipazione all’Ottobre Rosa sposa perfettamente i principi fondanti di STAF” in quanto la prevenzione passa anche dalle scelte quotidiane e da uno stile di vita dinamico.

L’Associazione STAF invita tutti a partecipare all’evento del 25 ottobre alle ore 10:00 presso il Centro Sportivo “Nunzio Marino” per scoprire le attività in programma e condividere i prossimi obiettivi.